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Ига Свёнтек выиграла турнир в Дохе, повесив в финале «баранку» Джессике Пегуле

Ига Свёнтек выиграла турнир в Дохе, повесив в финале «баранку» Джессике Пегуле
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Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек выиграла турнир категории WTA-500 в Дохе (Катар), в финале одолев американку Джессику Пегулу (четвёртая ракетка мира). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Халифа Интернешнл Теннис Комплекс» на хардовом покрытии.

Свёнтек одержала победу со счётом 6:3, 6:0. Продолжительность матча составила 1 час 10 минут Польская спортсменка выполнила две подачи навылет, избежала двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Пегулы ни одного эйса, четыре ошибки на подаче и два реализованноых заработанных брейк-пойнта из трёх.

По пути к трофею Свёнтек одолела американку Даниэль Коллинз, швейцарку Белинду Бенчич (на отказе), россиянку Веронику Кудерметову. Отметим, что полька защитила звание чемпионки турнира.

Доха (ж). Финал
18 февраля 2023, суббота. 18:15 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		0  
         
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
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