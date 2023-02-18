Ига Свёнтек выиграла турнир в Дохе, повесив в финале «баранку» Джессике Пегуле

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек выиграла турнир категории WTA-500 в Дохе (Катар), в финале одолев американку Джессику Пегулу (четвёртая ракетка мира). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Халифа Интернешнл Теннис Комплекс» на хардовом покрытии.



Свёнтек одержала победу со счётом 6:3, 6:0. Продолжительность матча составила 1 час 10 минут Польская спортсменка выполнила две подачи навылет, избежала двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Пегулы ни одного эйса, четыре ошибки на подаче и два реализованноых заработанных брейк-пойнта из трёх.

По пути к трофею Свёнтек одолела американку Даниэль Коллинз, швейцарку Белинду Бенчич (на отказе), россиянку Веронику Кудерметову. Отметим, что полька защитила звание чемпионки турнира.