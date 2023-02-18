21-летняя Ига Свёнтек завоевала 12-й трофей в карьере

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек выиграла турнир категории WTA-500 в Дохе (Катар). Для польки этот трофей стал 12-м в карьере.

Она выигрывала три трофея на турнирах «Большого шлема», а именно дважды «Ролан Гаррос» и однажды US Open. Также Ига выиграла турнир WTA-500 в Аделаиде (Австралия), WTA-500 в Сан-Диего (США), WTA-500 в Штутгарте (Германия), WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), а также по два раза выигрывала турнир WTA-1000 в Риме (Италия) и WTA-500 в Дохе (Катар).

В финале турнира в Дохе она обыграла американку Джессику Пегулу (четвёртая ракетка мира) со счётом 6:3, 6:0. По пути к трофею Свёнтек одолела американку Даниэль Коллинз, швейцарку Белинду Бенчич (на отказе) и россиянку Веронику Кудерметову.