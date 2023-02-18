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«Я доволен своим уровнем». Медведев высказался о выходе в финал турнира в Роттердаме

«Я доволен своим уровнем». Медведев высказался о выходе в финал турнира в Роттердаме
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Российский теннисист Даниил Медведев (11-я ракетка мира) прокомментировал победу в полуфинальном матче турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), в котором он обыграл болгарина Григора Димитрова (28-я ракетка мира).

«Это был потрясающий матч. Счёт говорит о том, что для меня это был лёгкий матч, но это не так. Я физически чувствую себя так, словно отыграл пять сетов. Во втором сете был счёт 2:2 (0:40) в его пользу, поэтому я просто счастлив, что смог выиграть со счётом 6:2. Я немного повысил свой уровень на подаче и сумел сохранить последовательность. Он допустил на несколько ошибок больше, чем ему стоило бы. Я доволен своим уровнем.

У этого турнира есть история. Вписать в его историю своё имя было бы потрясающе, но мне нужно хорошо сыграть в финале», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

В финале турнира в Роттердаме Медведев сыграет с победителем встречи Янник Синнер (Италия) — Таллон Грикспор (Нидерланды). Победитель получит 500 рейтинговых очков и € 387 940.

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Теги Теннис ATP Даниил Медведев •••

Заглавное фото: Сафонов Александр, «Чемпионат»

Источник: ATP Tour

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