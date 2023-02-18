Видеообзор уверенной победы Иги Свёнтек в финале турнира в Дохе
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Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек выиграла турнир категории WTA-500 в Дохе (Катар), в финале одолев американку Джессику Пегулу (четвёртая ракетка мира) со счётом 6:3, 6:0. Встреча проходила на центральном корте стадиона «Халифа Интернешнл Теннис Комплекс» на хардовом покрытии. Продолжительность матча составила 1 час 10 минут.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами встречи.
Права на видео принадлежат WTA. Видео доступно на канале WTA.
По пути к трофею Свёнтек одолела американку Даниэль Коллинз, швейцарку Белинду Бенчич (на отказе), россиянку Веронику Кудерметову. Отметим, что полька защитила звание чемпионки турнира. Этот трофей стал для Свёнтек 12-м в карьере.
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