Шамиль Тарпищев высказался о выходе Даниила Медведева в финал турнира в Роттердаме

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал выход в финал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) Даниила Медведева. В полуфинальном матче он обыграл болгарина Григора Димитрова.

«Даня очень чисто сыграл первый сет, где имел преимущество во всех компонентах. Самое главное, что превосходил соперника по интенсивности.



Основная борьба была в первых пяти геймах второго сета, где Димитров почти играл на уровне Медведева. В этот момент была небольшая интрига. Но надолго Григора не хватило, так как Даня играл на высоких скоростях — чисто и с большой интенсивностью. Как раз такую интенсивность Димитров не выдержал. Как результат — победа Медведева с большим преимуществом», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.