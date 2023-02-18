Андрей Чесноков восхитился игрой Даниила Медведева в полуфинале турнира в Роттердаме

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал выход в финал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) Даниила Медведева.
«Медведев играет нереально здорово! Даня разыгрался и классно двигается по корту. Нет точки, где его можно застать врасплох. Я удивляюсь работе его ног.
Казалось, что у Димитрова есть шанс при счёте 2:2 и 0:40 на подаче Медведева… Но Григор допустил ошибку, а Даня два раза здорово подал. Был шанс — и буквально сразу всё исчезло. Медведев играет потрясающе: чистая голова, очень здорово двигается по корту и при малейшей возможности даёт давление на игрока. Достаточно комфортная победа над Димитровым. Единственный игрок, который может сейчас остановить Медведева — это Джокович.
Синнер здорово играет в Роттердаме. Итальянец с лёгкостью обыграл Циципаса. Если будет финал Медведев — Синнер, то это будет очень хороший матч!» — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 18 февраля 2023
-
20:54
-
20:30
-
20:16
-
19:42
-
19:29
-
19:24
-
18:56
-
18:35
-
18:33
-
17:26
-
17:14
-
16:23
-
16:22
-
15:56
-
14:58
-
14:28
-
13:59
-
13:13
-
12:51
-
09:57
-
05:15
-
01:29
-
00:54
-
00:39
-
00:22
- 17 февраля 2023
-
23:31
-
21:41
-
21:30
-
21:05
-
20:54
-
20:20
-
19:54
-
19:37
-
19:28
-
19:21