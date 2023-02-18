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Андрей Чесноков восхитился игрой Даниила Медведева в полуфинале турнира в Роттердаме

Андрей Чесноков восхитился игрой Даниила Медведева в полуфинале турнира в Роттердаме
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал выход в финал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) Даниила Медведева.

«Медведев играет нереально здорово! Даня разыгрался и классно двигается по корту. Нет точки, где его можно застать врасплох. Я удивляюсь работе его ног.

Казалось, что у Димитрова есть шанс при счёте 2:2 и 0:40 на подаче Медведева… Но Григор допустил ошибку, а Даня два раза здорово подал. Был шанс — и буквально сразу всё исчезло. Медведев играет потрясающе: чистая голова, очень здорово двигается по корту и при малейшей возможности даёт давление на игрока. Достаточно комфортная победа над Димитровым. Единственный игрок, который может сейчас остановить Медведева — это Джокович.

Синнер здорово играет в Роттердаме. Итальянец с лёгкостью обыграл Циципаса. Если будет финал Медведев — Синнер, то это будет очень хороший матч!» — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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