Янник Синнер вышел в финал турнира в Роттердаме, где сыграет с Даниилом Медведевым

Российский теннисист Янник Синнер (14-я ракетка мира) обыграл голландца Таллона Грикспора (61-я ракетка мира) в полуфинальном матче турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

Янник Синнер одержал победу со счётом 7:5, 7:6 (7:5). Продолжительность встречи составила 1 час 56 минут. Янник Синнер семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из одного. На счету Таллона Грикспора четыре эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.



В финале турнира в Роттердаме Синнер встретится с россиянином Даниилом Медведевым, который, в свою очередь, обыграл болгарина Григора Димитрова со счётом 6:1, 6:2. Победитель получит 500 рейтинговых очков и € 387 940.