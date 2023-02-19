Кэмерон Норри стал первым финалистом турнира в Буэнос-Айресе

Британский теннисист Кэмерон Норри (12-я ракетка мира) вышел в финал турнира категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина), уверенно обыграв в финале перуанца Хуана Пабло Варильяса Патино-Самудио (101-я ракетка мира).

Кэмерон Норри одержал победу со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты. На счету перуанского теннисиста пять эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх. Кэмерон Норри трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из восьми возможных.

В финале Норри встретится с победителем пары Карлос Алькарас (Испания) — Бернабе Сапата-Миральес (Испания). Финал состоится 19 февраля. Победитель получит 250 рейтинговых очков и $ 95 305.