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Кэмерон Норри стал первым финалистом турнира в Буэнос-Айресе

Кэмерон Норри стал первым финалистом турнира в Буэнос-Айресе
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Британский теннисист Кэмерон Норри (12-я ракетка мира) вышел в финал турнира категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина), уверенно обыграв в финале перуанца Хуана Пабло Варильяса Патино-Самудио (101-я ракетка мира).

Кэмерон Норри одержал победу со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты. На счету перуанского теннисиста пять эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх. Кэмерон Норри трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из восьми возможных.

В финале Норри встретится с победителем пары Карлос Алькарас (Испания) — Бернабе Сапата-Миральес (Испания). Финал состоится 19 февраля. Победитель получит 250 рейтинговых очков и $ 95 305.

Буэнос-Айрес. 1/2 финала
18 февраля 2023, суббота. 22:10 МСК
Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио
101
Перу
Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио
Х. Варильяс Патино-Самудио
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		4  
7 7 		6  
         
Кэмерон Норри
12
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
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