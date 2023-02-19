Карлос Алькарас отреагировал на снятие Рафаэля Надаля с их выставочного матча

Испанский теннисист Карлос Алькарас (вторая ракетка мира) отреагировал на новость о том, что 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль снялся с их выставочного матча, который должен был пройти 5 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Надаль снялся с матча из-за восстановления после травмы, полученной на Открытом чемпионате Австралии в начале года.

«В связи с недавними изменениями на турнире я бы хотел пожелать Рафаэлю Надалю скорейшего выздоровления. 5 марта ко мне присоединятся два удивительных игрока, а именно Тейлор Фритц и Фрэнсис Тиафо. Пусть победит сильнейший!» — написал Алькарас на своей странице в социальной сети.

Небольшой выставочный турнир в Лас-Вегасе пройдёт прямо перед стартом «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).