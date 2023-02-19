Определился первый финалист турнира в Делрэй-Бич
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Сербский теннисист Миомир Кецманович вышел в 1/2 финала турнира категории ATP-250 в Делрэй-Бич (США). В полуфинальном матче соперником Кецмановича был молдавский теннисист Раду Албот.
Матч завершился победой серба в трёх сетах со счётом 7:6 (10:8), 3:6, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа и 27 минут.
Кецманович (33-е место в рейтинге АТР) выполнил пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два из пяти брейк-пойнтов (40%). На счету Албота (113-е место в рейтинге) три эйса и восемь двойных ошибок. Раду реализовал два из шести брейк-пойнтов за всю игру.
В финале сербский теннисист сыграет с победителем пары американцев Тейлора Фритца и Маккензи Макдональда. Их матч состоится 19 февраля, начало — в 4:00 мск.
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