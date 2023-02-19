Карлос Алькарас вышел в финал турнира в Буэнос-Айресе
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в финал турнира категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина). На стадии полуфинала он обыграл соотечественника Бернабе Сапата-Миральеса со счётом 6:2, 6:2.
Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. За это время Алькарас выполнил три эйса и реализовал пять из семи брейк-пойнтов. На счету его соперника одна подача навылет и один реализованный брейк-пойнт из двух.
В финальном матче турнира Алькарас сыграет с британским теннисистом Кэмероном Норри.
Призовой фонд грунтового турнира в Буэнос-Айресе составил $ 626 595. Его действующим чемпионом является норвежский теннисист Каспер Рууд, который в финальном матче прошлого года обыграл аргентинского теннисиста Диего Шварцмана.
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