Карлос Алькарас вышел в финал турнира в Буэнос-Айресе

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в финал турнира категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина). На стадии полуфинала он обыграл соотечественника Бернабе Сапата-Миральеса со счётом 6:2, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. За это время Алькарас выполнил три эйса и реализовал пять из семи брейк-пойнтов. На счету его соперника одна подача навылет и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В финальном матче турнира Алькарас сыграет с британским теннисистом Кэмероном Норри.

Призовой фонд грунтового турнира в Буэнос-Айресе составил $ 626 595. Его действующим чемпионом является норвежский теннисист Каспер Рууд, который в финальном матче прошлого года обыграл аргентинского теннисиста Диего Шварцмана.