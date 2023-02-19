Прошла жеребьёвка турнира в Рио-де-Жанейро, где сыграют Алькарас, Тим и Норри

Состоялась жеребьёвка грунтового турнира категории ATP-500, который пройдёт в Рио-де-Жанейро (Бразилия) с 20-го по 26-е февраля.
Посев соревнований возглавил чемпион US Open – 2022, вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. В первом круге соревнований 19-летний Карлос сразится с представителем Бразилии Матеусом Де Карвальо Кардосо Алвесом (WC). Отметим, что испанец является действующим чемпионом турнира.
Второй номер посева у первой ракетки Великобритании Кэмерона Норри. Он на старте сыграет с квалифаером.
Российские теннисисты не заявлены в основную сетку турнира в Бразилии.
Интересные противостояние 1-го круга на турнире в Рио-де-Жанейро:
Душан Лайович (Сербия) – Диего Шварцман (Аргентина, 5)
Доминик Тим (Австрия) – Тьяго Монтейро (Бразилия)
Ласло Джере (Сербия) – Алекс Молчан (Словакия).
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