«Отличное чувство моды и шикарная стрижка». Алекс де Минор показал забавное детское фото
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25-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор опубликовал в социальных сетях милое детское фото в честь своего дня рождения. 17 февраля Алексу исполнилось 24 года.
«Ну, по сути, ничего не изменилось с тех пор, как было сделано это фото. У меня всё ещё отличное чувство моды и шикарная стрижка. Спасибо всем за поздравления», — подписал фото де Минор.
Фото: из личного архива Алекса де Минора
24-летний де Минор — чемпион шести турниров на уровне ATP, бывшая 15-я ракетка мира. Его лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — четвертьфинал US Open — 2020.
В данный момент де Минор готовится к выступлению на турнире категории ATP-250 в Марселе (Франция), который пройдёт с 20 по 26 февраля. Австралиец посеян на нём под третьим номером.
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