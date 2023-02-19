Вера Звонарёва проиграла Аманде Анисимовой на старте турнира в Дубае

Бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Вера Звонарёва не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), который продлится до 25-го февраля.

В матче первого круга Звонарёва (WC) проиграла представительнице США Аманде Анисимовой со счётом 6:3, 6:2. Встреча продлилась 1 час 11 минут. Звонарёва ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта. На счету Анисимовой два эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Во втором круге Анисимова сразится с победительницей матча Анастасия Павлюченкова (Россия) — Виктория Азаренко (Беларусь, 15).

Общий призовой фонд турнира в Дубае составил $ 2 788 468. Его действующей чемпионкой является представительница Латвии Елена Остапенко.