Вера Звонарёва проиграла Аманде Анисимовой на старте турнира в Дубае

Бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Вера Звонарёва не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), который продлится до 25-го февраля.
В матче первого круга Звонарёва (WC) проиграла представительнице США Аманде Анисимовой со счётом 6:3, 6:2. Встреча продлилась 1 час 11 минут. Звонарёва ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта. На счету Анисимовой два эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.
Во втором круге Анисимова сразится с победительницей матча Анастасия Павлюченкова (Россия) — Виктория Азаренко (Беларусь, 15).
Общий призовой фонд турнира в Дубае составил $ 2 788 468. Его действующей чемпионкой является представительница Латвии Елена Остапенко.
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