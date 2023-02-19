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Вера Звонарёва проиграла Аманде Анисимовой на старте турнира в Дубае

Вера Звонарёва проиграла Аманде Анисимовой на старте турнира в Дубае
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Бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Вера Звонарёва не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), который продлится до 25-го февраля.

В матче первого круга Звонарёва (WC) проиграла представительнице США Аманде Анисимовой со счётом 6:3, 6:2. Встреча продлилась 1 час 11 минут. Звонарёва ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта. На счету Анисимовой два эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Во втором круге Анисимова сразится с победительницей матча Анастасия Павлюченкова (Россия) — Виктория Азаренко (Беларусь, 15).

Общий призовой фонд турнира в Дубае составил $ 2 788 468. Его действующей чемпионкой является представительница Латвии Елена Остапенко.

Дубай (ж). 1-й круг
19 февраля 2023, воскресенье. 14:20 МСК
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
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