Даниил Медведев — Янник Синнер: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Роттердаме

Сегодня, 19 февраля, чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сразится с 14-м номером рейтинга итальянцем Янником Синнером за титул на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Поединок поставлен вторым запуском на Центральном корте и начнётся не ранее 17:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Янник Синнер в финале турнира в Роттердаме.

Счёт личных встреч теннисистов — 4-0 в пользу Медведева. Он дважды побеждал Синнера на турнире в Марселе, в 2020 и 2021 годах, затем выиграл в третьем раунде Итогового чемпионата ATP — 2021 со счётом 6:0, 6:7(5), 7:6(8), отыграв два матчбола, а прошлой осенью уверенно взял верх в четвертьфинале Вены — 6:4, 6:2.