Ольховский не считает Медведева фаворитом в финале Роттердама с Синнером

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился мыслями о финале Роттердама между россиянином Даниилом Медведевым и итальянцем Янником Синнером.

«Медведев в полуфинале показал хорошую игру, очень уверенно победил Димитрова. Не думаю, что в финале он будет фаворитом, так как Синнер сейчас находится на подъёме и тоже показывает хороший теннис. Я ожидаю интересный матч, ведь встретятся два спортсмена, которые входят в число лучших игроков мира», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Счёт личных встреч теннисистов — 4-0 в пользу Медведева. Он дважды побеждал Синнера на турнире в Марселе, в 2020 и 2021 годах, затем выиграл в третьем раунде Итогового чемпионата ATP — 2021 со счётом 6:0, 6:7(5), 7:6(8), отыграв два матчбола, а прошлой осенью уверенно взял верх в четвертьфинале Вены — 6:4, 6:2.

Турнир АТР-500 проходит в Роттердаме с 13 по 19 февраля. Общий призовой фонд составил € 2 074 505. Феликс Оже-Альяссим является действующим победителем турнира, однако он выбыл из борьбы за титул.