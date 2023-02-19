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Самсонова одержала волевую победу над Бадосой и вышла во 2-й круг Дубая

Самсонова одержала волевую победу над Бадосой и вышла во 2-й круг Дубая
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Российская теннисистка Людмила Самсонова (15-й номер мирового рейтинга) переиграла представительницу Испании Паулу Бадосу (20-я ракетка мира) на турнире категории WTA-1000 в Дубае. Встреча проходила на центральном корте стадиона «Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер» на хардовом покрытии.

Самсонова оказалась сильнее своей соперницы со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:5), 6:4. Россиянка выполнила 12 подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Бадосы четыре эйса, две ошибки на подаче и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.

В следующем круге Людмила Самсонова сойдётся с китаянкой Чжэн Циньвэнь, которая в двух сетах одолела соотечественницу Чжан Шуай со счётом 6:3, 6:1. Отметим, что победительница матча между Самсоновой и Циньвэнь уже в 3-м круге может встретиться с первой ракеткой мира Игой Свёнтек.

Дубай (ж). 1-й круг
19 февраля 2023, воскресенье. 13:55 МСК
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		6 5 4
6 3 		7 7 6
         
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
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