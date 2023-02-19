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Матч Самсоновой и Бадосы стал самым продолжительным в этом сезоне на уровне WTA

Матч Самсоновой и Бадосы стал самым продолжительным в этом сезоне на уровне WTA
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Матч первого круга турнира категории WTA-1000 в Дубае между россиянкой Людмилой Самсоновой (15-й номер мирового рейтинга) и представительницей Испании Паулой Бадосой (20-я ракетка мира) стал самым продолжительным в текущем сезоне на уровне WTA.

Матч продолжался три часа и 22 минуты и завершился победой Самсоновой в трёх сетах со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:5), 6:4. Встреча проходила на центральном корте стадиона «Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер» на хардовом покрытии.

В следующем круге Людмила Самсонова сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь, которая в двух сетах одолела соотечественницу Чжан Шуай со счётом 6:3, 6:1. Отметим, что победительница матча между Самсоновой и Циньвэнь уже в 3-м круге может встретиться с первой ракеткой мира Игой Свёнтек.

Дубай (ж). 1-й круг
19 февраля 2023, воскресенье. 13:55 МСК
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		6 5 4
6 3 		7 7 6
         
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
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