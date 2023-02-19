Матч Самсоновой и Бадосы стал самым продолжительным в этом сезоне на уровне WTA

Матч первого круга турнира категории WTA-1000 в Дубае между россиянкой Людмилой Самсоновой (15-й номер мирового рейтинга) и представительницей Испании Паулой Бадосой (20-я ракетка мира) стал самым продолжительным в текущем сезоне на уровне WTA.

Матч продолжался три часа и 22 минуты и завершился победой Самсоновой в трёх сетах со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:5), 6:4. Встреча проходила на центральном корте стадиона «Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер» на хардовом покрытии.

В следующем круге Людмила Самсонова сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь, которая в двух сетах одолела соотечественницу Чжан Шуай со счётом 6:3, 6:1. Отметим, что победительница матча между Самсоновой и Циньвэнь уже в 3-м круге может встретиться с первой ракеткой мира Игой Свёнтек.