Людмила Самсонова прокомментировала победу в самом продолжительном матче сезона

Российская теннисистка Людмила Самсонова высказалась о победе над испанкой Паулой Бадосой в 1-м круге турнира категории WTA-1000 в Дубае.

«Играть против Паулы всегда тяжело. Она делает невероятное на корте, поэтому я очень горжусь тем, что оставалась в борьбе на корте до конца. Думаю, что расту от матча к матчу, день за днём. Я знаю, что это долгий путь, и надеюсь продолжить его», — цитирует Самсонову пресс-служба WTA.

Встреча между Самсоновой и Бадосой стала самой продолжительной в текущем сезоне WTA. Теннисистки находились на корте 3 часа 22 минуты.

В следующем круге Людмила Самсонова сойдётся с китаянкой Чжэн Циньвэнь, которая в двух сетах одолела соотечественницу Чжан Шуай со счётом 6:3, 6:1. Отметим, что победительница матча между Самсоновой и Циньвэнь уже в 3-м круге может встретиться с первой ракеткой мира Игой Свёнтек.