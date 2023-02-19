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Даниил Медведев стал победителем турнира в Роттердаме, в финале одолев итальянца Синнера

Даниил Медведев стал победителем турнира в Роттердаме, в финале одолев итальянца Синнера
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Российский теннисист Даниил Медведев (11-я ракетка мира) переиграл представителя Италии Янника Синнера (14-й номер мирового рейтинга) и стал победителем турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Встреча проходила на центральном корте «Ахой Роттердам» на хардовом покрытии.

Медведев одержал победу со счётом 5:7, 6:2, 6:2. Россиянин выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Янника Синнера два эйса, одна ошибка на подаче и два реализованных брейк-пойнта из шести.

По пути к титулу Даниил Медведев одолел Алехандро Давидович-Фокину, Ботика ван де Зандсхулпа, чемпиона 2022 года Феликса Оже-Альяссима и Григора Димитрова. Россиянин впервые в карьере победил в Роттердаме.

Роттердам. Финал
19 февраля 2023, воскресенье. 17:45 МСК
Янник Синнер
14
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		2 2
5 		6 6
         
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Какой камбэк Медведева в финале Роттердама! Даже табло погасло от удара нашего чемпиона Какой камбэк Медведева в финале Роттердама! Даже табло погасло от удара нашего чемпиона
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