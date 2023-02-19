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Медведев поднялся на 3-е место по количеству титулов среди россиян

Россиянин Даниил Медведев завоевал титул турнира в Роттердаме, в финале переиграв итальянского теннисиста Янника Синнера.

Благодаря этой победе он опередил Марата Сафина (15) по количеству трофеев, завоёванных на уровне ATP. Лучшим среди россиян является Евгений Кафельников (26 трофеев). На втором месте идёт Николай Давыденко (21 титул).

В коллекции Даниила Медведева, помимо Роттердама, есть победы на соревнованиях в Токио, Уинстон-Сейлеме, Сиднее, Шанхае, Санкт-Петербурге, Цинциннати, Софии, Париже, US Open, Торонто, Мальорке, Марселе, Вене, Лос-Кабосе и Итоговом турнире.

По пути к титулу Даниил Медведев одолел Алехандро Давидович-Фокину, Ботика ван де Зандсхулпа, чемпиона 2022 года Феликса Оже-Альяссима и Григора Димитрова. Россиянин впервые в карьере победил в Роттердаме.