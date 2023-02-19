Медведев рассказал трогательную историю о 4-месячной дочери на церемонии награждения

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о своей победе на турнире категории ATP-500 в Роттерадме.

«Вчера жена рассказала мне, что, когда я давал интервью на корте, она поставила мою дочь, которой 4 месяца, перед телевизором, и та начала улыбаться и смеяться… Надеюсь, что она снова это делает сегодня», — сказал Медведев на церемонии награждения.

Этот титул стал для Медведева 16-м в карьере. В коллекции россиянина также есть победы на соревнованиях в Токио, Уинстон-Сейлеме, Сиднее, Шанхае, Санкт-Петербурге, Цинциннати, Софии, Париже, US Open, Торонто, Мальорке, Марселе, Вене, Лос-Кабосе и Итоговом турнире.



По пути к титулу Даниил Медведев одолел Алехандро Давидович-Фокину, Ботика ван де Зандсхулпа, чемпиона 2022 года Феликса Оже-Альяссима и Григора Димитрова. Россиянин впервые в карьере победил в Роттердаме.