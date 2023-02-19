Даниил Медведев эмоционально прокомментировал победу на турнире в Роттердаме

11-я ракетка мира Даниил Медведев поделился мыслями о победе над итальянцем Янником Синнером в финале турнира в Роттердаме (Нидерланды).

«Всем привет! Во-первых, хочу поздравить Янника и его команду за реально хорошую неделю здесь. Вы, ребята, действительно плодотворно работаете. Думаю, у тебя ещё впереди много лет, чтобы выиграть этот турнир, а также ТБШ. Так что я был рад играть против тебя в финале.



Хочу поблагодарить свою команду. Спасибо, что сделали эту неделю особенной. Жиль, нужно продолжать. Спасибо также всем, кто смотрел. Конечно, моей жене, моей дочке Алисе. Также спасибо всем членам команды, кто со мной, несмотря на позитивные или негативные моменты. Мы всегда растём. Спасибо всем спонсорам и организаторам. Впервые я здесь выступал в 2016-м, если не ошибаюсь, пропустил лишь прошлый год после сложного финала на Australian Open — 2022. Я всегда рад возвращаться, но последние два раза здесь были ужасными. Я рад изменить это в 2023 году», — сказал Медведев на церемонии награждения.