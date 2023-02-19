Селиваненко: Медведев сыграл в Роттердаме на одном дыхании. Показал свой лучший теннис!

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал победу Даниила Медведева на турнире категории АТР-500 в Роттердаме (Нидерланды). В финале россиянин переиграл итальянского теннисиста Янника Синнера — 5:7, 6:2, 6:2.

«Даниил сыграл все матчи в Роттердаме на одном дыхании. Показал свой лучший теннис! Думаю, что финал удался: была своя интрига и красивые драматические розыгрыши. Строчка в классификации отражает результаты за последние 12 месяцев. Она всегда приятна, но не является самоцелью для теннисистов. Игроки такого уровня настраиваются на каждую конкретную игру: если ты играешь и выигрываешь матчи, то место в классификации придёт само собой. Сейчас есть целый ряд игроков, которые имеют все шансы претендовать на лидерство. Нам предстоит увидеть увлекательный сезон», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.