Янник Синнер обратился к Даниилу Медведеву после финала в Роттердаме

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал поражение от россиянина Даниила Медведева в финале турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

«Спасибо Даниилу за отличный турнир и поздравляю с первым титулом в сезоне. Всего тебе наилучшего. Спасибо моей команде, это были две очень позитивные недели для меня, я сыграл много классных матчей, буду стремиться к лучшему. Спасибо всем болельщикам, до следующего года», — сказал Синнер на церемонии награждения.

В коллекции Даниила Медведева помимо Роттердама есть победы на соревнованиях в Токио, Уинстон-Сейлеме, Сиднее, Шанхае, Санкт-Петербурге, Цинциннати, Софии, Париже, US Open, Торонто, Мальорке, Марселе, Вене, Лос-Кабосе и Итоговом турнире.