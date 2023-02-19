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Янник Синнер обратился к Даниилу Медведеву после финала в Роттердаме

Янник Синнер обратился к Даниилу Медведеву после финала в Роттердаме
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Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал поражение от россиянина Даниила Медведева в финале турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

«Спасибо Даниилу за отличный турнир и поздравляю с первым титулом в сезоне. Всего тебе наилучшего. Спасибо моей команде, это были две очень позитивные недели для меня, я сыграл много классных матчей, буду стремиться к лучшему. Спасибо всем болельщикам, до следующего года», — сказал Синнер на церемонии награждения.

В коллекции Даниила Медведева помимо Роттердама есть победы на соревнованиях в Токио, Уинстон-Сейлеме, Сиднее, Шанхае, Санкт-Петербурге, Цинциннати, Софии, Париже, US Open, Торонто, Мальорке, Марселе, Вене, Лос-Кабосе и Итоговом турнире.

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