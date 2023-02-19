Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева на турнире в Роттердаме

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о победе Даниила Медведева на турнире категории АТР-500, который прошёл в Роттердаме (Нидерланды). В финале россиянин обыграл итальянского теннисиста Янника Синнера — 5:7, 6:2, 6:2.
«Мощный турнир, хорошо, что выиграл. По игре Медведев идёт по возрастающей. В финале начал неудачно, был низкий процент первой подачи. Но справился с эмоциями и волнениями, провел идеальный второй сет. В третьем чуть колбасило, но справился.
Даня близко к своей форме, переигрывал на задней линии. Единственное, можно упрекнуть, что не нашел вариантов для выхода к сетке, не рвал ритм. Но с Синнером это тяжело делать, потому что он плотно играет. Но с уверенностью к Дане это придёт, потому что заднюю линию он уже снова обрёл. Просто надо наращивать нервную систему. До стабильности далековато, но по возрастающей он точно пойдёт», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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