Медведев сломал табло подачей в финале Роттердама с Синнером

Российский теннисист Даниил Медведев сломал табло во время финала турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Мяч после его подачи прилетел прямо в конструкцию, установленную на полу. Табло пришлось восстанавливать несколько минут, из-за чего в игре возникла пауза.

Медведев оказался сильнее соперника со счётом 5:7, 6:2, 6:2. Этот титул стал для Медведева 16-м в карьере. В коллекции россиянина также есть победы на соревнованиях в Токио, Уинстон-Сейлеме, Сиднее, Шанхае, Санкт-Петербурге, Цинциннати, Софии, Париже, US Open, Торонто, Мальорке, Марселе, Вене, Лос-Кабосе и Итоговом турнире.

По пути к титулу Даниил Медведев одолел Алехандро Давидович-Фокину, Ботика ван де Зандсхулпа, чемпиона 2022 года Феликса Оже-Альяссима и Григора Димитрова. Россиянин впервые в карьере победил в Роттердаме.