Веснина: Медведев провёл великолепную неделю в Роттердаме! Очень важный титул для Даниила

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала победу Даниила Медведева на турнире АТР-500 в Роттердаме (Нидерланды).



«Медведев провёл великолепную неделю в Роттердаме! Очень важный титул для Даниила. Я была уверена, что победа на турнире — вопрос времени. То мастерство, которое у него есть, оно никуда не денется. Ему нужно было почувствовать уверенность и свою игру. Как раз такие победы и помогают это сделать.

Даня сейчас набирает обороты. Сезон только начался, поэтому всё ещё впереди. Думаю, что Медведев уже в этом году вернётся на свои прошлые позиции в рейтинге. Естественно, это вопрос не одного или двух турниров, но Даня находится на правильном пути. Всё у него получится!» — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.