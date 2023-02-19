Видеообзор победы Даниила Медведева в финале турнира в Роттердаме

Российский теннисист Даниил Медведев (11-я ракетка мира) переиграл представителя Италии Янника Синнера (14-й номер мирового рейтинга) и стал победителем турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Встреча проходила на центральном корте «Ахой Роттердам» на хардовом покрытии.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами матча.
Права на видео принадлежат Tennis TV. Видео доступно на канале Tennis TV.
Медведев одержал победу со счётом 5:7, 6:2, 6:2. Россиянин выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Янника Синнера два эйса, одна ошибка на подаче и два реализованных брейк-пойнта из шести.
По пути к титулу Даниил Медведев одолел Алехандро Давидович-Фокину, Ботика ван де Зандсхулпа, чемпиона 2022 года Феликса Оже-Альяссима и Григора Димитрова. Россиянин впервые в карьере победил в Роттердаме.
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