Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Первый тренер Медведева оценила его шансы догнать Кафельникова и Давыденко по титулам

Первый тренер Медведева оценила его шансы догнать Кафельникова и Давыденко по титулам
Аудио-версия:
Комментарии

Первый тренер Даниила Медведева Екатерина Крючкова высказалась о его победе в финале турнира категории ATP-500 в Роттердаме.

«Это достижение очень высокого уровня. Недавно у него был непростой период, но сейчас он победил, и я надеюсь, что победы к нему будут приходить. Сафин, Давыденко и Кафельников провели много лет в туре, Даниил сравнительно недавно начал побеждать, и думаю, у него будет стимул их догнать. В любом случае это легенды, история нашего тенниса, и мы ими гордимся.

Я уже отправила Даниилу сообщение, он большой молодец. На мой взгляд, игра была очень интересная. Синнер играл здорово, но Даниил сумел его обезоружить. У Синнера был потрясающий настрой на победу, он хотел выиграть, но Медведев сумел его переиграть тактически», — приводит слова Крючковой ТАСС.

Благодаря победе в Роттердаме Даниил Медведев опередил Марата Сафина (15) по количеству трофеев, завоёванных на уровне ATP. Лучшим среди россиян является Евгений Кафельников (26 трофеев). На втором месте идёт Николай Давыденко (21 титул).

Какой камбэк Медведева в финале Роттердама! Даже табло погасло от удара нашего чемпиона Какой камбэк Медведева в финале Роттердама! Даже табло погасло от удара нашего чемпиона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023