Первый тренер Медведева оценила его шансы догнать Кафельникова и Давыденко по титулам

Первый тренер Даниила Медведева Екатерина Крючкова высказалась о его победе в финале турнира категории ATP-500 в Роттердаме.

«Это достижение очень высокого уровня. Недавно у него был непростой период, но сейчас он победил, и я надеюсь, что победы к нему будут приходить. Сафин, Давыденко и Кафельников провели много лет в туре, Даниил сравнительно недавно начал побеждать, и думаю, у него будет стимул их догнать. В любом случае это легенды, история нашего тенниса, и мы ими гордимся.



Я уже отправила Даниилу сообщение, он большой молодец. На мой взгляд, игра была очень интересная. Синнер играл здорово, но Даниил сумел его обезоружить. У Синнера был потрясающий настрой на победу, он хотел выиграть, но Медведев сумел его переиграть тактически», — приводит слова Крючковой ТАСС.

Благодаря победе в Роттердаме Даниил Медведев опередил Марата Сафина (15) по количеству трофеев, завоёванных на уровне ATP. Лучшим среди россиян является Евгений Кафельников (26 трофеев). На втором месте идёт Николай Давыденко (21 титул).