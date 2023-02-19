Потапова — о победе в Линце с травмой: в день финала я впервые проснулась без боли

Российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, как справлялась с болью из-за травмы по ходу победного турнира в Линце (Австрия).
«Уже следующий матч после травмы в Лионе не стоило играть. Так что если бы я не могла ходить вообще, то снялась. Хотя когда у меня есть хоть малейший шанс играть, я им воспользуюсь — даже при дискомфорте и боли. Естественно, не железная — коленка полетела, воспалилась связка. Это было не критично, но довольно больно.
Доктора и физио турнира не раз делали узи и рентген, хватались за голову и говорили: «Настя, мы понимаем, что ты русская с характером, но это глупая идея. Ты можешь вылететь на дольше, чем просто на одну неделю».
Как только было свободное время, шла к физио, а не в номер. Кажется, была у него больше, чем на корте и даже в отеле. Что мы там только ни делали: и иголки, и массажи, и аппаратные процедуры. Часов шесть в день тратила на процедуры, не выходила из кабинета. Наверное, это был огромный шаг к выздоровлению. Впервые, когда физио от WTA действительно помогло.
Спустя два дня, как я отыграла в Лионе, никуда не выходила, лежала весь день и была у доктора. В первом сете первого матча уже в Линце была настолько сильная боль, что я не могла добежать до мяча. Но на адреналине она отступала. До финала все первые сеты я играла с болью. Всегда пила обезболивающие таблетки, но и они не помогали. Боль утихала к концу матча: во втором-третьем сете я уже играла без неё. Тогда и поняла, что надо первый сет перетерпеть. Так складывалось на протяжении всего турнира. Но в день финала я впервые проснулась практически без боли. Была готова тогда бегать до смерти», — сказала Потапова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Полное интервью на «Чемпионате» с Анастасией Потаповой читайте завтра, 20 февраля, в 8:00.
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