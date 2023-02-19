Янчук назвал элемент, благодаря которому Касаткина может войти в топ-5 рейтинга WTA

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился мыслями о решении Дарьи Касаткиной сменить тренера, а также рассказал, за счёт чего она может попасть в лучшую пятёрку мирового рейтинга.

«Смена тренера — это рабочий момент, тут нет ничего плохого. Найти хорошего тренера сейчас непросто, она в последнее время сбавила. Конечно, ей нужно было менять тренера, и сейчас надо найти профессионала, который смог бы помочь ей добавить в мастерстве. Посмотрим, получится у неё это сделать или нет.



Если рассматривать её игру за эти четыре года, то она заметно прибавила. Последние два года она неплохо играла, но ей нужно найти ещё атакующих средств, добавить остроты в действиях. Она игрок квалифицированный, интересный, с характером, у неё хорошее чувство мяча. Если добавит активности в своей игре, войдёт в пятёрку мира», — цитирует Янчука ТАСС.

Ранее стало известно, что Касаткина завершила четырёхлетнее сотрудничество с испанским специалистом Карлосом Мартинесом. Причина их расставания не оглашалась. На данный момент Дарья работает с бывшей 70-й ракеткой мира, итальянцем Флавио Чиполлой.



В данный момент Касаткина готовится к выступлению на первом в этом сезоне турнире категории WTA-1000, который пройдёт в Дубае (ОАЭ). Соревнования продлятся с 19 по 25 февраля. В первом раунде Дарья сразится с победительницей Открытого чемпионата Франции — 2021, чешкой Барборой Крейчиковой.