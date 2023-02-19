Чесноков: Медведев весь турнир играл нереально здорово

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков высказался о победе Даниила Медведева на турнире АТР-500 в Роттердаме (Нидерланды).
«Медведев весь турнир играл нереально здорово, он показал, что обладает безграничными возможностями. Я смотрел все матчи Синнера, против Медведева он играл совершенно по-другому, чем против других соперников. Пока он был свежим, ему удавалось остро атаковать, но Медведев затягивал игрока в свои сети, щупальца, вёл длинные розыгрыши. Так получилось, что он прилепился к Синнеру, и итальянец постепенно начинал уставать, а Даниил с каждым следующим геймом играл увереннее и свободнее.
Получился очень интересный матч. Синнер весь турнир играл здорово, но Медведева на этом турнире было обыграть очень сложно. Он здорово двигался и хорошо видел корт, находил неудобные направления для соперника», — цитирует Чеснокова ТАСС.
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