Алькарас одержал победу в финале Буэнос-Айреса и выиграл 1-й титул с триумфа на US Open

Испанский теннисист Карлос Алькарас (вторая ракетка мира) оказался сильнее представителя Великобритании Кэмерона Норри (12-й номер мирового рейтинга) на турнире категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина). Встреча проходила на центральном корте «Буэнос-Айрес Лаун Теннис Клуб. Корт им. Гильермо Виласа» на хардовом покрытии.
Алькарас расправился с соперником со счётом 6:3, 7:5. Испанец выполнил три подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Кэмерона Нории два эйса, две ошибки на подаче и один реализованный брейк-пойнт из двух.
Эта победа стала для Алькараса первой с триумфа на US Open. После Открытого чемпионата США он получил травму на «Мастерсе» в Париже и с тех пор восстанавливался от неё, пропустив первый турнир «Большого шлема» в 2023 году в Мельбурне.
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