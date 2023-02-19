Алькарас одержал победу в финале Буэнос-Айреса и выиграл 1-й титул с триумфа на US Open

Испанский теннисист Карлос Алькарас (вторая ракетка мира) оказался сильнее представителя Великобритании Кэмерона Норри (12-й номер мирового рейтинга) на турнире категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина). Встреча проходила на центральном корте «Буэнос-Айрес Лаун Теннис Клуб. Корт им. Гильермо Виласа» на хардовом покрытии.

Алькарас расправился с соперником со счётом 6:3, 7:5. Испанец выполнил три подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Кэмерона Нории два эйса, две ошибки на подаче и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Эта победа стала для Алькараса первой с триумфа на US Open. После Открытого чемпионата США он получил травму на «Мастерсе» в Париже и с тех пор восстанавливался от неё, пропустив первый турнир «Большого шлема» в 2023 году в Мельбурне.