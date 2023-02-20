Ольховский: Медведев показал, что является одним из ведущих теннисистов мира

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался о победе Даниила Медведева на турнире АТР-500 в Роттердаме. В финале россиянин оказался сильнее итальянца Янника Синнера (5:7, 6:2, 6:2).

«Надо поздравить Даню, оба финалиста сегодня играли в очень быстрый, качественный теннис. Даниил выдержал напор Синнера, итальянец атаковал очень много, и оборона Медведева переходила в атаку. Он очень эффективно контратаковал, и Синнер не знал уже, как забить. Интересный момент, игроки практически не выходили к сетке, но темп был настолько высок, что сделать это было очень сложно.

Даня провёл очень хороший турнир. Он показал, что является одним из ведущих теннисистов мира», — приводит слова Ольховского ТАСС.