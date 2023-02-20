Карлос Алькарас прокомментировал победу на первом турнире после травмы

Испанский теннисист Карлос Алькарас (вторая ракетка мира) высказался о своей победе над представителем Великобритании Кэмероном Норри на турнире категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина). Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу Алькараса.

«Я чувствовал себя очень комфортно, играя в финале. Знал, что это будет действительно трудно. Полностью сосредоточился на своей игре с самого начала, на своём уровне тенниса. Это тот уровень, на котором я и должен играть в финалах», — цитирует Алькараса пресс-служба ATP.

Эта победа стала для Алькараса первой с триумфа на US Open. После Открытого чемпионата США он получил травму на «Мастерсе» в Париже и с тех пор восстанавливался от неё, пропустив первый турнир «Большого шлема» в 2023 году в Мельбурне.