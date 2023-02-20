Карлос Алькарас расхвалил Кэмерона Норри за игру в финале Буэнос-Айреса

Испанский теннисист Карлос Алькарас (вторая ракетка мира) поделился мыслями о своей победе над представителем Великобритании Кэмероном Норри на турнире категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина). Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу Алькараса.

«Я хотел бы поздравить Кэмерона Норри с отличной неделей. Ты потрясающий игрок, очень, очень сложный соперник, и самое главное — ты один из лучших парней в туре как человек и как теннисист, с которым я могу поделиться чем-то. Здорово находиться с тобой в туре и играть против тебя», — сказал Алькарас на церемонии награждения.

Эта победа стала для Алькараса первой с триумфа на US Open. После Открытого чемпионата США он получил травму на «Мастерсе» в Париже и с тех пор восстанавливался от неё, пропустив первый турнир «Большого шлема» в 2023 году в Мельбурне.