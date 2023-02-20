Варвара Грачёва не смогла выйти в основную сетку турнира в Мериде

Российская теннисистка Варвара Грачёва не смогли пробиться в основную сетку турнира в Мериде (Мексика). В финале квалификации Грачёва уступила австралийке Кимберли Биррелл со счётом 3:6, 3:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 49 минут. За это время Грачёва сделала две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три из трёх брейк-пойнтов. На счету австралийки два эйса, две двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Турнир в Мериде проходит с 20 по 26 февраля.

Действующим победителем турнира является американка Слоан Стивенс, которая в финальном матче прошлого года обыграла чешскую теннисистку Мари Боузкову со счётом 7:5, 1:6, 6:2.