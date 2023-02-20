Потапова впервые прокомментировала слухи о романе с теннисистом Мартоном Фучовичем

Российская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала слухи о романе с венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем.
«Почему я была в боксе Мартона Фучовича на Australian Open — 2023? Мы хорошие друзья. Особенно с Санкт-Петербурга, так как мы играли в одной команде. Мы и до Питера близко общались, где-то с 2019 года. Но это не то, о чём все подумали. Я это официально заявляю. Это просто дружеская поддержка. Нас ничего, кроме дружбы, не связывает. И никогда не связывало. Так что, надеюсь, все слухи развеяны. И люди поставят уже крест на этой истории и запомнят, что мы — друзья.
В Австралии он спросил, не хочу ли записаться на микст. Но, к сожалению, он начинается на второй неделе, даже в середине. Если ты проигрываешь в первом-втором круге одиночки, оставаться ради микста глупо. Если бы я вышла в третий раунд или дальше, тогда бы, наверное, мы записались. Приняли решение, что надо подождать. И, может быть, в будущем, на ближайших «Шлемах» в этом году, получится. Но это будет зависеть от одиночки. Вопрос открыт.
Тем более между нами хорошая дружба, думаю, будет весело. Мы ведь очень похожи как люди и игроки. Мне кажется, если действительно будем серьёзно к этому относиться, то может получиться неплохо. Хотя не могу сказать, что в Санкт-Петербурге мы играли несерьёзно, — все нервы оставила. Я так на «Шлеме» не нервничаю, как там», — сказала Потапова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
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