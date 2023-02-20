29-я ракетка мира Анастасия Потапова откровенно рассказала, состоит ли она в отношениях

Российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, состоит ли она в отношениях.
«Несвободна ли я? Не хочу раскрывать карты особенно в интервью. Если я это сделаю, то красиво, неожиданно. Но может быть, в скором времени всё вскроется. Долго ждать не придётся. Давайте скажем так — спортсмен.
Я за адекватность и разговор. Это мои принципы. У нас есть общие темы, понимание, всем в равной степени жертвуем: когда я на что-то иду, когда — он. Спортсменам нелегко заводить с кем-то отношения, и жерты будут постоянно, пока ты занимаешься спортом. Здорово найти того, кто готов на это пойти: взять ответственность. Ценю это.
Не хочется быть лидером в каких-то отношениях ещё и из-за профессии: я одиночница в личном виде спорта, мы одни на корте, сама принимаешь решения. Иногда дома тебе хочется этот груз на кого-то скинуть. Хочешь видеть рядом сильного мужчину, а не того, кто будет прогибаться под мой характер. Не говорю про полный патриархат в отношениях, но хочется, чтобы мужчина брал роль главы. Но также чтобы был открыт к обсуждению. Я из таких девушек, кто не будет постоянно подстраиваться под что-то и быть такой зайкой. Баланс нужен», — сказала Потапова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
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