«В 99% случаев я неправа, потом извиняюсь». Потапова рассказала о работе с Андреевым

Российская теннисистка Анастасия Потапова высказалась о работе с Игорем Андреевым.
«Игорь от меня спрашивает очень много. Даже когда отличный турнир или розыгрыш, он никогда не скажет, что всё было отлично, — можно лучше. Он всегда от меня ждёт большего, улучшений, даже если всё хорошо. И он привил мне эту стабильность через результаты, повторение, повседневность.
С Игорем мы в прекрасных отношениях как на корте, так и за ним. У нас нет такого: как только заканчивается тренировка, мы сразу расходимся. Мы каждый день ходим на командные завтраки, обеды, ужины. У нас хорошее общение вне корта — оно дружеское: мы слышим друг друга, на одной волне в плане юмора. Считаю, что это очень важно. Мы не устаём друг от друга. Конечно, бывают дни, когда я пойду с подружками в молл, а он отказывается — не любит бродить со мной по ТЦ и максимально обходит это стороной. Или когда я со знакомыми ужинаю. Мы все свободные люди, у нас есть коннект: понимаем и слышим друг друга.
Игорь буквально со мной 365 дней в году. Бывает, конечно, что иногда я улетаю к родителям на пару дней. Остальное время мы действительно проводим 24/7. И это удивительно, потому что я очень трудный человек, характер непростой. И как он это всё выдерживает? Ему памятник надо поставить. Он как вода, а я — огонь. Игорь меня постоянно тушит, сглаживает углы. Не всегда, правда, получается. Все мы люди, у всех есть пик этих эмоций. И это адекватно, учитывая, сколько мы времени находимся вместе. Но никогда не бывает глупых ссор. Почти все, естественно, связаны с теннисом. Я тоже могу «встать в позу», сказать, что не согласна. Но потом всё равно уступаю и делаю, как он хочет. Но надо немного поскандалить, высказать своё «ненужное» мнение. Но никогда не было безумных ссор: обижаемся, не разговариваем. Зацепимся на пять минут, а потом всё равно извинюсь — в 99% случаев я неправа. Но первой сделать шаг навстречу для меня не проблема», — сказала Потапова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
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