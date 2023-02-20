Даниил Медведев вернулся в топ-10 рейтинга ATP

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Российский теннисист Даниил Медведев, который в предыдущей версии рейтинга занимал 11-е место, поднялся на три строчки и стал восьмым. Андрей Рублёв сохранил за собой пятую строчку и остаётся лучшим среди россиян.
Карен Хачанов переместился с 13-й на 14-ю позицию, Роман Сафиуллин — с 84-й на 97-ю, Аслан Карацев расположился на 101-м месте (-3). Лидирует в рейтинге серб Новак Джокович.
Рейтинг АТР. 20 февраля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 7070.
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 6480.
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 6195.
4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 5765.
5 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 3860.
6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 3815.
7 (7). Тейлор Фритц (США) — 3660.
8 (11). Даниил Медведев (Россия) — 3250.
9 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3200.
10 (9). Хольгер Руне (Дания) — 3161.
…
13 (14). Карен Хачанов (Россия) — 2470.
97 (84). Роман Сафиуллин (Россия) — 549.
101 (98). Аслан Карацев (Россия) — 530.
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