Даниил Медведев вернулся в топ-10 рейтинга ATP

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Российский теннисист Даниил Медведев, который в предыдущей версии рейтинга занимал 11-е место, поднялся на три строчки и стал восьмым. Андрей Рублёв сохранил за собой пятую строчку и остаётся лучшим среди россиян.

Карен Хачанов переместился с 13-й на 14-ю позицию, Роман Сафиуллин — с 84-й на 97-ю, Аслан Карацев расположился на 101-м месте (-3). Лидирует в рейтинге серб Новак Джокович.

Рейтинг АТР. 20 февраля



1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 7070.

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 6480.

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 6195.

4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 5765.

5 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 3860.

6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 3815.

7 (7). Тейлор Фритц (США) — 3660.

8 (11). Даниил Медведев (Россия) — 3250.

9 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3200.

10 (9). Хольгер Руне (Дания) — 3161.

…

13 (14). Карен Хачанов (Россия) — 2470.

97 (84). Роман Сафиуллин (Россия) — 549.

101 (98). Аслан Карацев (Россия) — 530.