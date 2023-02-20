Самсонова, Александрова и Потапова прибавили по две позиции в рейтинге WTA

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Российская теннисистка Людмила Самсонова поднялась с 15-го на 13-е место. Екатерина Александрова и Анастасия Потапова также прибавили по две позиции.



Полная версия рейтинга доступна на «Чемпионате».



Рейтинг WTA. 20 февраля:



1 (1). Ига Свёнтек (Польша) – 10 900 очков.

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 6100.

3 (4). Джессика Пегула (США) – 5250.

4 (3). Онс Жабер (Тунис) – 5111.

5 (5). Каролин Гарсия (Франция) – 4835.

6 (6). Кори Гауфф (США) – 4091.

7 (7). Мария Саккари (Греция) – 3800.

8 (8). Дарья Касаткина (Россия) – 3425.

9 (9). Белинда Бенчич (Швейцария) – 3315.

10 (10). Елена Рыбакина (Казахстан) — 2860.

11 (11) Вероника Кудерметова (Россия) – 2620…

13 (15). Людмила Самсонова (Россия) – 2197…

16 (18). Екатерина Александрова (Россия) – 2030…

29 (31). Анастасия Потапова (Россия) – 1439…

56 (56). Анна Калинская (Россия) – 973…

71 (71). Анна Блинкова (Россия) — 851…

89 (84). Варвара Грачёва (Россия) — 702;

90 (92). Диана Шнайдер (Россия) — 699…

97 (114). Камилла Рахимова (Россия) — 673.