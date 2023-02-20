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Самсонова, Александрова и Потапова прибавили по две позиции в рейтинге WTA

Самсонова, Александрова и Потапова прибавили по две позиции в рейтинге WTA
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WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Российская теннисистка Людмила Самсонова поднялась с 15-го на 13-е место. Екатерина Александрова и Анастасия Потапова также прибавили по две позиции.

Полная версия рейтинга доступна на «Чемпионате».

Рейтинг WTA. 20 февраля:

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) – 10 900 очков.
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 6100.
3 (4). Джессика Пегула (США) – 5250.
4 (3). Онс Жабер (Тунис) – 5111.
5 (5). Каролин Гарсия (Франция) – 4835.
6 (6). Кори Гауфф (США) – 4091.
7 (7). Мария Саккари (Греция) – 3800.
8 (8). Дарья Касаткина (Россия) – 3425.
9 (9). Белинда Бенчич (Швейцария) – 3315.
10 (10). Елена Рыбакина (Казахстан) — 2860.
11 (11) Вероника Кудерметова (Россия) – 2620…
13 (15). Людмила Самсонова (Россия) – 2197…
16 (18). Екатерина Александрова (Россия) – 2030…
29 (31). Анастасия Потапова (Россия) – 1439…
56 (56). Анна Калинская (Россия) – 973…
71 (71). Анна Блинкова (Россия) — 851…
89 (84). Варвара Грачёва (Россия) — 702;
90 (92). Диана Шнайдер (Россия) — 699…
97 (114). Камилла Рахимова (Россия) — 673.

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