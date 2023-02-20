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Медведев прибавил 29 позиций в Чемпионской гонке и вошёл в топ-10, Надаль на 232-м месте

Медведев прибавил 29 позиций в Чемпионской гонке и вошёл в топ-10, Надаль на 232-м месте
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ATP опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки в мужском одиночном разряде. Её по-прежнему уверенно возглавляет серб Новак Джокович. Испанец Рафаэль Надаль не участвовал в играх на прошлой неделе и продолжает падать в этом рейтинге. Россияне Андрей Рублёв и Даниил Медведев поднялись в Чемпионской гонке ATP.

Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».

Чемпионская гонка АТР. 20 февраля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2250 очков.
2 (2). Стефанос Циципас (Греция) – 1470.
3 (3). Карен Хачанов (Россия) – 810.
4 (4). Томми Пол (США) – 785.
5 (8). Янник Синнер (Италия) – 775.
6 (7). Тейлор Фритц (США) – 735.
7 (36). Даниил Медведев (Россия) — 680.
8 (10). Кэмерон Норри (Великобритания) — 565.
9 (5). Бен Шелтон (США) – 540.
10 (8). Таллон Грикспор (Нидерланды) — 520…
14 (12). Андрей Рублёв (Россия) — 360…
66 (50). Роман Сафиуллин (Россия) — 152…
90 (74). Аслан Карацев (Россия) — 120…
102 (88). Александр Шевченко (Россия) — 108…
232 (207). Рафаэль Надаль (Испания) – 45.

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