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Кудерметова попала в топ-10 Чемпионской гонки WTA, Свёнтек поднялась на 14 мест

Кудерметова попала в топ-10 Чемпионской гонки WTA, Свёнтек поднялась на 14 мест
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WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга Чемпионской гонки на 20 февраля. Российская теннисистка Вероника Кудерметова вошла в топ-10, первая ракетка мира Ига Свёнтек поднялась на 14 позиций, а Анастасия Потапова и Людмила Самсонова потеряли по четыре строчки.

Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».

Чемпионская гонка WTA на 20 февраля:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 2470 очков.
2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 1456.
3 (3). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1305.
4 (6). Джессика Пегула (США) — 740.
5 (4). Виктория Азаренко (Беларусь) — 936.
6 (5). Магда Линетт (Польша) — 866.
7 (21). Ига Свёнтек (Польша) — 835.
8 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 690.
9 (13). Вероника Кудерметова (Россия) — 640.
10 (11). Кори Гауфф (США) — 620…
16 (16). Дарья Касаткина (Россия) — 471…
18 (14). Анастасия Потапова (Россия) — 436;
19 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 432…
38 (49). Екатерина Александрова (Россия) — 242…
51 (50). Варвара Грачёва (Россия) — 186…
58 (55). Анна Блинкова (Россия) — 170…
69 (69). Анна Калинская (Россия) — 122…
74 (73). Диана Шнайдер (Россия) — 111…
93 (89). Эрика Андреева (Россия) — 78.

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