Кудерметова попала в топ-10 Чемпионской гонки WTA, Свёнтек поднялась на 14 мест

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга Чемпионской гонки на 20 февраля. Российская теннисистка Вероника Кудерметова вошла в топ-10, первая ракетка мира Ига Свёнтек поднялась на 14 позиций, а Анастасия Потапова и Людмила Самсонова потеряли по четыре строчки.

Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».

Чемпионская гонка WTA на 20 февраля:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 2470 очков.

2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 1456.

3 (3). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1305.

4 (6). Джессика Пегула (США) — 740.

5 (4). Виктория Азаренко (Беларусь) — 936.

6 (5). Магда Линетт (Польша) — 866.

7 (21). Ига Свёнтек (Польша) — 835.

8 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 690.

9 (13). Вероника Кудерметова (Россия) — 640.

10 (11). Кори Гауфф (США) — 620…

16 (16). Дарья Касаткина (Россия) — 471…

18 (14). Анастасия Потапова (Россия) — 436;

19 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 432…

38 (49). Екатерина Александрова (Россия) — 242…

51 (50). Варвара Грачёва (Россия) — 186…

58 (55). Анна Блинкова (Россия) — 170…

69 (69). Анна Калинская (Россия) — 122…

74 (73). Диана Шнайдер (Россия) — 111…

93 (89). Эрика Андреева (Россия) — 78.