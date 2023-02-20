Тарпищев: Медведев возвращается на привычные для него позиции в рейтинге ATP
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал возвращение экс первой ракетки мира Даниила Медведева в первую десятку мирового рейтинга. После победы на турнире АТР-500 в Роттердаме (Нидерланды) Даниил, который в предыдущей версии рейтинга занимал 11-е место, поднялся на три строчки и стал восьмым.
«Медведев потихоньку возвращается на привычные для него позиции в рейтинге. За первую строчку ему пока тяжело бороться, но за пятёрку может довольно быстро зацепиться. Даня прибавляет и находит свою игру», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Титул в Роттердаме стал 16-м в карьере Медведева. Даниил лишился места в первой десятке три недели назад. В 2022 году он на протяжении 16 недель был первой ракеткой мира.
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