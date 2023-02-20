Даниил Медведев рассказал, как на него повлиял вылет из топ-10 рейтинга ATP

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о вылете из лучшей десятки рейтинга ATP. Напомним, после Australian Open он на несколько недель покинул топ-10. 20 февраля Медведев вновь вернулся в десятку.
«Победа — это здорово, потому что это начало года. Мой третий турнир в этом году – и уже титул. В прошлом сезоне мне нужно было 12 турниров или что-то в этом роде. Побеждая хороших игроков, понимаешь, как великолепно играть в Роттердаме.
Психологически тяжело возвращаться после того, как ты выбыл из топ-10 рейтинга. Я просто счастлив обрести свою форму и с нетерпением жду следующего турнира, надеясь, что смогу продолжать в том же духе», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.
Даниил Медведев занимает восьмое место в рейтинге ATP. В Чемпионской гонке ATP россиянин располагается на седьмой позиции.
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