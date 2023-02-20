Потапова рассказала, злят ли её постоянные сравнения с Курниковой в соцсетях

Российская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала частые сравнения с экс восьмой ракеткой мира Анной Курниковой.
«По поводу сравнений… А что мы хотим? Блондинка, длинные волосы, русская, высокая — типичный игрок в большой теннис из нашей страны. Это даже такой типаж. И после меня каких-то молодых девочек будут сравнивать с кем-то. Это абсолютно нормально, я отношусь адекватно. Конечно, хочется, чтобы люди смотрели на меня и вспоминали, что я — Анастасия Потапова, а не Анна Курникова. Если открыть комментарии, можно с ума сойти, сколько там оставляют отзывов типа «Анна 2.0». Не могу сказать, что меня это злит, но и не рада. Хочется, чтобы просто писали «Потапова 1.0». Может быть, из-за результатов в будущем я смогу это немного изменить», — сказала Потапова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
- 20 февраля 2023
-
10:22
-
10:13
-
10:00
-
09:57
-
09:50
-
09:41
-
09:40
-
09:24
-
09:14
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
08:01
-
07:50
-
02:42
-
01:25
-
00:21
-
00:18
- 19 февраля 2023
-
23:43
-
23:00
-
22:40
-
22:16
-
22:10
-
22:02
-
22:00
-
21:10
-
21:09
-
21:03
-
20:54
-
20:50
-
20:44
-
20:43
-
20:41
-
20:36
-
20:31