Потапова рассказала, злят ли её постоянные сравнения с Курниковой в соцсетях

Российская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала частые сравнения с экс восьмой ракеткой мира Анной Курниковой.

«По поводу сравнений… А что мы хотим? Блондинка, длинные волосы, русская, высокая — типичный игрок в большой теннис из нашей страны. Это даже такой типаж. И после меня каких-то молодых девочек будут сравнивать с кем-то. Это абсолютно нормально, я отношусь адекватно. Конечно, хочется, чтобы люди смотрели на меня и вспоминали, что я — Анастасия Потапова, а не Анна Курникова. Если открыть комментарии, можно с ума сойти, сколько там оставляют отзывов типа «Анна 2.0». Не могу сказать, что меня это злит, но и не рада. Хочется, чтобы просто писали «Потапова 1.0». Может быть, из-за результатов в будущем я смогу это немного изменить», — сказала Потапова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.