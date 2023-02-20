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Анастасия Потапова назвала самую ценную победу за последнее время

Анастасия Потапова назвала самую ценную победу за последнее время
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Российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала о самой важной победе за последнее время.

«Сейчас теннис вырос. Ты играешь с девочкой из топ-60, а потом выходишь на игрока топ-10 — и разницы не ощущаешь. Все физически очень сильны: плотно бьют, хорошо двигаются. Психологически, наверное, разница есть. Но не всегда она значительна.

Из последних побед мне был важен матч с Юле Нимайер в Линце. Зрителям, может, и трудно понять почему. В этом матче у меня совсем ничего не получалось: не твой день, всё валится из рук. Но единственное, что ты делаешь, — это бегаешь и борешься. И пытаешься сделать так, чтобы хоть что-то начало складываться. Я справилась. Таких матчей у меня немного. Так что его выиграть было важно. Он придал уверенности: даже если всё плохо, выиграть можно. Задумывалась, что топ-30 – это далеко не потолок.

Уверенности, думаю, мне придадут победы над высокорейтинговыми игроками: стабильно обыгрывать топ-30, топ-20. Думаю, надо просто начать: выиграть один матч, потом второй. И по накатанной, думаю, пойдёт. Это позволит вывести меня на следующий уровень», — сказала Потапова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

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