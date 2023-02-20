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Синнер назвал причины поражения от Медведева в финале Роттердама

Синнер назвал причины поражения от Медведева в финале Роттердама
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Итальянский теннисист Янник Синнер поделился мыслями о поражении от россиянина Даниила Медведева в финале турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

«Я сыграл много матчей за последние дни и очень рад оказаться в финале. Очевидно, что в первом сете я чувствовал себя великолепно, начал матч наилучшим образом. Во второй партии темп немного изменился, а в третьем сете большую роль сыграла подача, я подавал не так хорошо. Но думаю, что я стал играть лучше, особенно против Даниила,, и поэтому с нетерпением буду ждать подобных матчей», — цитирует Синнера пресс-служба ATP.

Медведев благодаря победе на турнире в Роттердаме вернулся в топ-10 рейтинга ATP. Янник Синнер после выхода в финал вошёл в топ-5 Чемпионской гонки.

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